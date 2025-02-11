各地多雲到晴 晚起水氣增南部轉局部短暫陣雨

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（中央社台北11日電）中央氣象署表示，今天台灣各地大多為多雲到晴，晚間起南方雲系北移，南部將轉為有局部短暫陣雨；白天隨著大環境風場轉為東南風，溫度會更進一步回升，各地高溫都可以來到攝氏21至24度。

氣象署說明，今天台灣各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

輻射冷卻影響，清晨天氣偏冷，西半部及東北部低溫11至14度，花東約15、16度，桃園至高雄及花蓮有局部10度以下氣溫，白天隨著大環境風場轉為東南風，溫度會更進一步回升，各地高溫都可以來到21至24度，南部局部地區更可達25、26度，西半部日夜溫差大，留意溫度變化適時增減衣物；澎湖全天14至18度，金門11至19度，馬祖9至15度。

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另外，清晨馬祖、台中至台南及晚間金、馬、台中以北易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路也要注意安全。恆春半島易有較強陣風，須多留意。

氣象署也提醒，由於天氣早晚仍冷，使用瓦斯熱水器具應留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有年長者、孩童或心血管慢性病患者應特別注意保暖。（編輯：陳政偉）1140211