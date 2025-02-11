嘉義天長地久橋封閉徵回憶照片 盼只在乎曾經擁有

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（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義縣番路鄉觸口天長、地久兩座吊橋為熱門景點，自去年相繼封閉後，阿里山國家風景區管理處正募集回憶老照片，期盼吊橋回憶永留心中「不在乎天長地久、只在乎曾經擁有」。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，天長地久橋是通往阿里山必經之路，分別為「天長橋」與「地久橋」2座吊橋組成；2座橋橫跨八掌溪上游的溪谷，周邊青山環繞、溪水潺潺，景色秀麗，成為熱門景點。

阿里山管理處表示，考量2座吊橋興建至今逾40年，歷經多次檢修，經專家評估橋梁結構年久老舊，有主索、垂吊索等鋼索斷絲，以及吊橋構件嚴重老化情形，加上近年風災及地震頻繁，將全面整理吊橋。

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不過，其中「天長橋」橋塔基礎周邊崩落，嚴重威脅橋塔安全，評估無修復可行性，去年2月29日起永久封閉「天長橋」，今年1月1日起「地久橋」也封閉。

阿里山管理處長黃勢芳表示，雖然天長橋不復再見，永存回憶；地久橋未來可期，期待相逢，阿里山管理處正募集回憶老照片，期盼2座橋的回憶永留遊客心中，「不在乎天長地久、只在乎曾經擁有」。（編輯：郭諭儒）1140211