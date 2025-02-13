桃機三航廈北登機廊廳將啟用 陳世凱指示多元配套

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）桃園國際機場公司今天表示，第三航廈北登機廊廳預計今年啟用，交通部長陳世凱至工地視察聽取進度簡報，除勉勵施工團隊持續推動相關工程，並指示研議配套措施便捷旅客。

機場公司下午發布新聞稿表示，備受矚目的第三航廈預計2027年試營運，其中北登機廊廳將於今年啟用，交通部長陳世凱12日下午至桃機視察，隨著航廈陸續完工與投入運營，他指示機場公司研議多元配套措施，提供旅客便捷貼心服務。

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機場公司指出，第三航廈將分階段逐步啟用，其中北登機廊廳為首批啟用區域。屆時，使用北登機廊廳登機旅客，需先在第二航廈完成報到通關，於北登機廊廳下機旅客將在第二航廈提取行李，機場公司於出發層與抵達層都設有雙向電動走道，旅客從二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，並有愛心接駁車供行動不便旅客使用。

機場公司表示，北登機廊廳設計特色包括寬敞挑高的候機空間，搭配大面積落地玻璃帷幕，讓旅客在候機時能欣賞飛機與地勤作業空側景觀，廊廳配置8個適用於雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少遠端機坪接駁的使用率達70%，大幅降低旅客需搭乘接駁車上下飛機情況。（編輯：李錫璋）1140213