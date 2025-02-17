婦子宮肌瘤長至22公分 海扶刀緩解症狀改善生活品質

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）一婦人年輕時即被診斷出子宮肌瘤，遲未接受治療，長期飽受經血過量，必須頻換衛生棉，近期檢查肌瘤已長至22公分，頻尿且排便不順；她接受海扶刀治療，肌瘤體積縮小，症狀獲改善。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，婦產部長蘇棋楓指出，子宮肌瘤的形成與身心失衡相關，長期壓力可能導致雌激素與黃體素比例失衡，而雌激素過高正是促使肌瘤生長關鍵因素；當體內激素水平失調，肌瘤可能加速增大，進一步引發經期不適、貧血、腹脹或疼痛，影響女性生活品質。

他提到，若患者長期承受心理壓力或情緒低落，不僅會加重疼痛感受，還可能進一步干擾荷爾蒙調控，使症狀惡化，形成惡性循環。

一名來自台南婦人因遲遲未接受治療，近期發現子宮肌瘤長大至22公分，她長期受貧血、經血量過多困擾，必須頻繁更換夜用型衛生棉，因肌瘤持續長大，壓迫膀胱、直腸，導致頻尿且排便不順，嚴重影響日常生活與心理狀態。

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蘇棋楓指出，相較傳統手術，海扶刀透過超音波熱能精準消融肌瘤，無須切開皮膚，縮短恢復期，使患者更快回歸日常；但海扶刀適應範圍有限，對部分位置或無安全聲道的肌瘤，效果可能受限，仍須醫師評估合適性。

此技術適合生育年齡女性，對於復原較慢中高年女性也是溫和選擇。許多女性因工作壓力或個人因素延遲治療，導致肌瘤持續增大，進而影響健康與生活品質，海扶刀能有效緩解症狀，改善女性整體健康福祉。（編輯：陳仁華）1140217