187萬名勞工領勞保老年給付 逾半數月領不到2萬

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）勞保局昨天更新最新勞保老年年金統計，去年有約187萬名勞工領取老年年金，平均請領年齡為61.42歲，但每月給付金額平均僅新台幣1萬9344元，其中約近53.7%退休勞工月領不到2萬元。

勞動部勞保局昨天公布最新資料，2024年共有187萬922人正在領勞保老年年金，女性較男性多，分別為101萬2262人及85萬8660人，而平均請領年齡為61.42歲。

資料顯示，勞工老年年金的去年每月平均請領金額為1萬9344元，較前一年的1萬8824元，多了520元，但細看給付金額級距，其中有17萬8927人領不到1萬元、82萬5599人領1萬至2萬元間，等於近53.7%退休勞工月領不到2萬。

另外，月領2萬以上的分布則是，有72萬8153人領2萬至3萬元間、12萬9974人領3萬至4萬元，月領4萬元以上僅8269人；若以性別區分，男性平均月領2萬683元，高於女性平均月領1萬8226元，相差2457元。

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近一步分析退休勞工退休請領老年年金的投保薪資級距，平均投保薪資為3萬8022元，男性為3萬9617元、女性則為3萬6669元。

根據勞保局公布資料，去年勞保財務仍為逆差，保費收入與給付支出逆差達665億元，再創新高，其中又以老年給付占金額比例最大宗。（編輯：陳政偉）1140218