228連假估蘇花路廊車多 時段性車種管制紓解車流

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）228連假3天，交通部公路局預估蘇花路廊首日將出現南下最大車潮，全日交通量約1萬3500輛次，當日首波車潮將自上午5時起湧現；將藉由時段性車種管制來紓解尖峰時段車流。

公路局東區養護工程分局今天表示，3天連續假期，蘇花路廊預估2月28日將出現北往南車潮，當日首波車潮將自上午5時起湧現，尖峰時段最高車流量達每小時1000輛以上，車多時段平均車流量約850至950輛/小時，壅塞情形預計將持續至上午11時以後緩解。

東區養護工程分局金岳工務段歷次連假大客車優先道實施結果統計，蘇澳至崇德大客車平均約可節省15~20分鐘旅行時間。

公路局東區養護工程分局指出，為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

假期後段3月2日則以北返車流為主，預估3月2日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬2500輛，車潮將自上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。

東區養護工程分局說明，因應此次連假蘇花路廊湧入大量車潮，將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段的車流，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩及禁止21公噸以上大貨車通行。

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雙向禁行大貨車時段為2月28日上午5時至下午5時、3月1日上午7時至11時、3月2日中午12時至下午6時。

東區養護工程分局提醒用路人，山區道路易受雨量、地震影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報路況訊息，也可利用「幸福公路」App接收最新省道即時路況。（編輯：謝雅竹）1140218