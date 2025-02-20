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號稱鳥界抖肩舞王 山鷸來台渡冬落難獲救

2025/2/20 13:39
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市動保處近日接獲民眾通報，有小鳥疑受傷飛入公司不走，動保處派員到場救援驚喜發現是號稱渡冬候鳥界「抖肩舞王」的山鷸。經帶回治療休養後，將擇日野外放飛。

動保處發布新聞稿，近日接獲汐止民眾通報，其公司飛入1隻嘴喙尖長羽色類似竹雞、體型圓滾的鳥，疑似受傷滯留不走，請求動保處協助救援安置，動保人員到場才驚喜發現是山鷸。

動保處表示，經帶回檢查，除腳部小塊擦傷破皮外，身體、翼翅無明顯損傷，進食、精神狀況也都正常。待休養觀察一段時間，將野外放飛。

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動保員程沛宏表示，網路影片上號稱鳥界「抖肩舞王」的山鷸，有著走1步身體搖3下的特殊抖肩舞步，尤其被拍到1隻母山鷸帶領2隻寶寶過馬路時，逗趣超萌模樣，吸引上萬觀眾目光。

程沛宏表示，山鷸在來台越冬候鳥中確屬罕見，白天隱蔽，屬於夜行性鳥類，在台灣鮮少有完整生態觀察紀錄。山鷸清晨及夜間出沒的神秘覓食習性，讓很多鳥友也不易窺見來台活動樣貌。（編輯：李錫璋）1140220

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程沛宏
新店民眾閣樓怪聲以為「小精靈」原來是五色鳥
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