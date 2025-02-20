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咖啡果小蠹入侵產區 茶改場推非化學農藥防治技術

2025/2/20 15:06（2/20 15:16 更新）
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農業部茶及飲料作物改良場指出，民國96年首次發現咖啡果小蠹危害蹤跡後，至今已入侵全國產區，嚴重會減產5、6成，為此制定非化學農藥綜合管理（IPM）的防治技術，呼籲農民落實使用。（茶改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月20日
農業部茶及飲料作物改良場指出，民國96年首次發現咖啡果小蠹危害蹤跡後，至今已入侵全國產區，嚴重會減產5、6成，為此制定非化學農藥綜合管理（IPM）的防治技術，呼籲農民落實使用。（茶改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月20日
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）台灣致力發展精品咖啡，茶改場今天表示，可能因進口夾帶，目前全國產區都有咖啡果小蠹，嚴重可影響5、6成產量，已制定非化學農藥綜合管理防治技術。

台灣咖啡產量雖然不多，但是果香多元，朝精品咖啡定位發展。農業部茶及飲料作物改良場發布資訊指出，96年首次發現咖啡果小蠹危害蹤跡後，至今已入侵全國咖啡產區，為此制定非化學農藥綜合管理（IPM）的防治技術，呼籲農民落實使用。

茶改場助理研究員潘宣任告訴中央社記者，咖啡果小蠹躲藏在咖啡的果實內，在其中產卵及取食，受害的咖啡種子會出現取食孔洞，甚至發霉，若沒有剔除的蟲蛀豆，咖啡風味會混濁，帶有酸味或酚味（藥水味），嚴重影響咖啡品質；曾有紀錄顯示，嚴重時危害程度可達5、6成，對農民收益影響很大。

他指出，非化學農藥綜合管理防治技術共有3個操作重點，但最主要仍是要落實第一個清除孳生源，即俗稱的清園，徹底採收咖啡果實，以減少果小蠹族群的數量，特別是要在修剪前完成，才能避免枝條夾帶的咖啡果實，成為果小蠹繁殖和躲避的處所。

還有在施行主幹更新時，可在距離地面30到50公分處鋸斷，以有效阻斷害蟲食物及棲所的來源。

但是潘宣任也說，清園耗費人力，國內果園人力較少，建議剛發現果小蠹時，就要落實徹底採收果實，蟲害嚴重的話，要請臨時工協助徹底採果，以利防治。

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接著，潘宣任說，再搭配懸掛誘引器，茶改場已於109年研發改良式誘引器，操作簡便，利用等比例甲醇及乙醇混合做成，其揮發物可吸引在果實外飛行的果小蠹雌性成蟲，進而捕捉，台灣通常3到5月捕捉到最多。

潘宣任指出，就是使用防治資材，由於還沒有核准防治咖啡果小蠹的化學藥劑，所以建議應用植物性防治資材，例如大蒜素、苦楝油、苦蔘鹼等，請依商品的建議稀釋倍數施用，可減緩果實生長初期被害率上升。（編輯：李亨山）1140220

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