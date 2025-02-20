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南部地區O型血庫存告急 存量降至3.3天以下

2025/2/20 15:26（2/20 15:51 更新）
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南部地區O型血庫存告急，目前存量低於3.3天以下。高雄捐血中心20日持續呼籲，民眾若符合捐血條件，歡迎多多挽袖捐血助人。（高雄捐血中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月20日
南部地區O型血庫存告急，目前存量低於3.3天以下。高雄捐血中心20日持續呼籲，民眾若符合捐血條件，歡迎多多挽袖捐血助人。（高雄捐血中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月20日
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）南部地區的O型血庫存告急，O型血存量降至3.3天以下。高雄捐血中心表示，近來不少民眾施打流感疫苗，若無發燒及其他不適是可以捐血的，請民眾踴躍挽袖捐血。

高雄捐血中心發布新聞稿表示，農曆過年後醫療需求大增，特別是大型手術與緊急救治病例增加，醫院血庫消耗迅速，加上近來氣溫下降影響捐血意願；目前O型血存量已降至3.3天以下，若未能及時補充，恐影響醫療救治。

根據高雄捐血中心統計，目前整體庫存僅剩約4天，其中O型血只剩3.3天，即使從外縣市調撥支援，仍無法滿足每日穩定供應需求；血液無法人工製造，唯有透過熱心民眾捐血，才能確保醫療體系正常運作。

近來不少民眾注射流感疫苗，捐血中心表示，近日接到不少詢問電話想確認打完疫苗可否捐血，「注射流行性感冒疫苗，若無發燒或其他不適症狀，即可捐血。」

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捐血中心提醒，若曾罹患流感，建議先休養，自痊癒日起暫緩捐血14天；若曾服用感冒相關藥物，停藥14天後再捐血。

捐血中心呼籲嘉義、台南、高雄、屏東、台東及澎湖民眾，若符合捐血條件，可撥空至鄰近捐血站或捐血車捐血。（編輯：陳仁華）1140220

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