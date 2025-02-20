美國旅遊業重視南台灣市場 說明會高雄登場

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台灣赴美旅遊人次持續攀升，美國旅遊推展協會、美國在台協會高雄分處與高雄市旅行商業同業公會今天攜手舉辦「2025美國旅遊旅業說明會」，分享最新美國旅遊資訊、活動推薦及交通規劃。

今天「2025美國旅遊旅業說明會」中，加州、關島、蒙大拿州、艾維士租車、達美航空、聯合航空等業者，輪流從不同視角發表豐富及實用美國旅遊資訊，拉近南台灣業者距離。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀出席表示，根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，台灣赴美旅遊人次2024年近40萬人次，較2023年成長約17%；2025年1月在春節假期加持下，赴美人次高達4萬4685人次，較去年同期成長49%。

此外，從2024到今年陸續開闢多條台灣到美國新航線，唐靜儀表示，爆炸式成長的運能，勢必為台美旅遊奠定堅實基礎，提供業者規劃美國旅遊產品更多選擇與彈性。

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美國在台協會高雄分處副處長顧杉明表示，感謝美國旅遊推展協會繼2023年後，再度來到高雄舉辦美國旅遊業說明會，展現其對南台灣市場的重視。

顧杉明也提到，每年有數萬名台灣旅客前往美國旅遊、留學、訪問親友等，這些互動不僅促進人文交流，也讓彼此聯繫更加深厚。（編輯：陳仁華）1140220