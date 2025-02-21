研究：刺激腦右側前額下迴 提升自閉者社交認知力

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）自閉症患者的世界就像情感迴路「斷掉了」，缺乏溝通、交流能力，長庚醫醫療團隊研究發現，刺激腦右側前額下迴可提升自閉者社交認知能力，有受試者家長回饋孩子變貼心。

影集「非常律師禹英禑」刻劃罹患自閉症律師，其實自病症有高低功能之分，可能是某個領域天才，也可能無法自理生活。長庚醫院最新研究發現，使用Theta叢集性經顱磁刺激術刺激腦右側前額下迴，可顯著提升自閉者社交認知功能，為自閉症治療帶來曙光。

林口長庚醫院副院長林永昌今天在成果分享記者會中指出，自閉症是一種常見的神經發展疾患，會造成患者社交溝通困難、堅持度過高或侷限興趣而對日常生活產生重大影響，但目前對於自閉症，仍缺乏有效的生物性治療方法。

重複性經顱磁刺激術（rTMS）是近年來備受關注的大腦介入技術。林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章簡報指出，這是利用物理學中電場與磁場相互作用原理，以非侵入性的方式影響大腦功能，已被廣泛地應用於多種神經科與精神疾患的治療中，並在多個國家取得鬱症的治療許可。

倪信章表示，傳統重複性經顱磁刺激術經改良後，開發出Theta叢集性經顱磁刺激術，大幅縮短治療時間，同時提高安全性與可行性。長庚研究團隊率先開展了Theta叢集性經顱磁刺激術在自閉症的應用研究，重點探索的腦區包括背外側前額葉、後顳上溝及右側前額下迴。

其中，在右側前額下迴的隨機雙盲臨床試驗中，共招募60名8到30歲的自閉者，隨機且平均分配到治療組與對照刺激組，在不需要麻醉的狀況下，每週2次、每次5分鐘內，連續8週刺激腦右側前額下迴。

研究結果發現，治療組比對照組顯著提升自閉症的社交認知功能，且治療效果可維持4週。研究成果已發表於2024年9月國際期刊Psychological Medicine。

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倪信章強調，由於自閉者的臨床表現差異顯著，因此單一腦區的成功無法適用於所有自閉者，是未來精準醫療可以進一步發展的領域。他臨床觀察，部分門診患者效果甚至持續長達1年，有受試者家長回饋，孩子在接受刺激後變貼心了，竟然會提醒咖啡「很燙」，以前絕對不可能發生，令人又驚又喜。

林口長庚醫院兒童心智科主任梁歆宜補充，自閉症孩子一旦出了社會才是真正困難開始，很多家長都會希望提升孩子的能力，如今有了科學且量化的研究成果，相信未來在很多教導及治療策略方面，都能更加夠事半功倍。（編輯：陳政偉）1140221