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農業部：肉品供應無虞 哄抬價格將協調公平會稽查

2025/2/21 18:36
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（中央社記者吳欣紜台北21日電）媒體報導，豬肉雞肉牛肉肉品成本皆上漲。農業部今天說明，國內僅雞腿排及國產牛價微幅上漲，且盤點肉品供應無虞，若有不當哄抬價格，將協調公平會啟動聯合稽查。

有媒體報導，台灣民生用品還在繼續漲價，其中肉品成本，不管是豬肉雞肉牛肉，一年來已經漲了4成左右。

農業部今天說明近期國內牛肉、豬肉及雞肉產銷狀況。農業部表示，豬肉批發及零售價格受到各縣市肉品市場每日拍賣價格影響，本週肉品市場拍賣價格平均都維持在每公斤新台幣93元至96元之間，價格相對穩定。

農業部並表示，目前已過春節消費高峰期間，豬肉批發及零售價格無大幅上漲情況。

農業部表示，國內雞肉供應來源包括土雞及白肉雞，土雞大多在傳統市場零售通路銷售，春節之後大宗紅羽土雞產地價格穩定維持在每台斤52元至54元左右，零售市場售價也未見明顯波動。

不過，白肉雞因有3成左右是進口雞肉的通路需求，由於近期美國境內禽流感疫情嚴峻，導致進口腿排有部分缺口，連帶國內腿排價格有微幅上漲，但其餘部位肉未見明顯波動。

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農業部指出，台灣牛肉超過9成由國外進口，國產牛肉市占率僅約6%，近期國產肉牛因為冬季氣候寒冷，帶動火鍋消費需求增加，也連動國產牛肉價格小幅上漲，漲幅約3%。

農業部表示，經過盤點，國內肉品現無缺供疑慮，後續將密切關注國內肉品價格，若發現有不當哄抬價格的狀況，將協調公平會啟動聯合稽查，呼籲相關業者切勿以身試法。（編輯：管中維）1140221

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