開放健檢中心與診所設CT、MRI？衛福部：暫無共識

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）現行規定CT、MRI等儀器只能在醫院設置，隨使用需求上升，專家建議開放納入診所、健檢中心等，讓疾病檢查患者與自費健檢分流。衛福部今天說，初步開會沒共識，仍待搜集意見。

癌症長年盤踞國人10大死因之首，然而隨民眾健康意識抬頭，越來越多人有意願自費健檢的同時，若想接受電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）檢查，只能到醫院排隊。因此，中華民國醫事放射師公會全國聯合會建議，應開放醫院外醫療機構如診所、健檢中心等設置，讓自費健檢分流。

衛生福利部醫事司今天下午邀集中華民國放射線醫學會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會等相關單位開會討論可行性。

醫事司副司長劉玉菁接受媒體電訪說明，會議初步有2個結論，與會者高度共識要改善醫事放射師執業環境；至於設置CT、MRI的機構，這次主要目的是在搜集意見，還沒有定論，但會中不少意見認為在診所設置可能風險大於好處。

與會的醫事放射師公會全聯會理事長杜俊元表示，目前醫院內相關檢查面臨排程問題，包含肺癌低劑量電腦斷層篩檢、自費健檢等，都壓縮到第一線人員的工作，才希望能讓自費健檢者分流到診所、健檢中心，但會中部分團體反對此措施，認為在醫院內分流即可，且若開放，恐讓民眾接受輻射劑量增加。

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不過，杜俊元直言，內部分流早就設法在做，但現況就是不足以減輕負擔；相關設置都有法令規範，沒道理在醫院做不會增加劑量、在外面就會，「只要符合國家規範就是在合理劑量之內」。

基層醫院協會理事長林應然接受媒體電訪轉述會議中討論，若在診所健檢中心設置CT、MRI，「做自費項目較沒有爭議」，只要軟硬體條件備齊，包含執行檢驗的放射師、判讀的放射科醫師、依法規設置等；若是健保給付項目，可能會影響基層醫療給付，這點較多人反對。（編輯：郭諭儒）1140221