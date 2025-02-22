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攜手美、日、菲、泰 高雄辦「日光海島生活節」

2025/2/22 23:01（2/22 23:11 更新）
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「2025日光海島生活節」22日在高雄中央公園盛大登場，展現各國文化活力，高雄市長陳其邁（右3）等人一同為活動揭開序幕。中央社記者林巧璉攝 114年2月22日
「2025日光海島生活節」22日在高雄中央公園盛大登場，展現各國文化活力，高雄市長陳其邁（右3）等人一同為活動揭開序幕。中央社記者林巧璉攝 114年2月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市首度攜手美國、日本、菲律賓及泰國等駐高機構合辦「日光海島生活節」，活動今明2天在中央公園登場。高雄市長陳其邁說，與會4國都與台灣一樣享有共同民主自由價值。

「日光海島生活節」透過多元市集、展演、戶外講座及攝影展，展現海島文化特色，促進新住民與移工文化交流。

陳其邁今天親自出席開幕儀式，並向來自世界各地的貴賓表達誠摯歡迎，期待透過文化交流，讓民眾更深刻認識彼此，也深化國際友誼，強化共同擁有的民主與自由價值。

陳其邁致詞時表示，希望藉由本次活動中的音樂、美食、市集、講座，讓大家能夠更團結，並邀請市民朋友把握明天，親臨中央公園體驗多元文化風貌。

開幕活動有高雄捷運大明星吉祥物「蜜柑站長」與美國在台協會高雄分處吉祥物「阿米牛」驚喜同台，馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表葛若菲及高雄分處長崔瑞霞、美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮等共同揭幕。

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陳其邁隨後參觀各國特色攤位，並與民眾熱情互動，也體驗東南亞藤球運動。陳其邁感謝美國在台協會、日本交流協會、菲律賓代表處及泰國代表處的合作與支持，讓活動圓滿舉行，共同打造國際共融交流平台。

高雄市行政暨國際處表示，活動集結台、美、日、菲、泰，帶來6大亮點，包括高人氣演出陣容，打造最強國際音樂饗宴、超過160個品牌的多國市集，帶來異國美食、手工藝、生活旅遊；結合跨界戶外講座與東南亞行動書車，深度探索移工與新住民故事。（編輯：方沛清）1140222

陳其邁
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