環境部「新空品政策白皮書」 擬3月31日發布

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（中央社記者張雄風台北24日電）為加強空污治理，環境部今天舉辦論壇，邀集美日等國際學者共同討論；預計3月31日將會發布「新空品政策白皮書」，做為下一階段空氣污染防制方案的參考。

環境部今天舉辦「AIR 2025：智慧城市永續清淨空氣科技創新論壇」，邀請美日政府代表與學術專家探討空氣污染治理的最新技術與政策發展趨勢；另就「空氣品質管理」、「工業空氣污染管理」、「交通空氣污染管理」及「民生及逸散性空氣污染管理」等4面向論壇議題，聚焦探討未來空氣品質政策藍圖。

環境部長彭啓明致詞時表示，要推動2030年溫室氣體淨排放量減量目標較2005年減少28%加減2個百分點，減碳對空氣污染影響效益應納入評估，朝向細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度10微克/立方公尺以下邁進，民眾的習慣改變扮演相當重要角色。

彭啓明也盤點8項空污減量中遭遇的難題，包含民眾期待及公私如何協力、大眾認知與科學資料的落差、汽機車排放問題、室內空污問題、空污與癌症間的關聯性、空污治理工具是否足夠、跨領域的機制能否建立、空污預警的方式要如何提升等。

彭啓明說，環境部也會進行內部組織調整，將監資司、大氣司的業務進一步整合，並納入AI治理，會是未來重要的機制，相關的組織調整已經報行政院，也獲得支持；他強調「服務不變、還會再加強」。

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環境部大氣環境司長黃偉鳴接受媒體聯訪時表示，目前正透過四部曲（許願池、專家諮詢會議、咖啡館及論壇），來形塑出「新空品政策白皮書」，預計3月31日會對外發表正式版內容。

黃偉鳴進一步說明，今天的論壇就會先討論之前如咖啡館、許願池所收集的意見，後續擬訂相對應的方法，銜接下一階段的空氣污染防制方案。（編輯：陳政偉）1140224