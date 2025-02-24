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清華校園鳥類圖鑑現身 出沒地、稀有度一手掌握

2025/2/24 20:04（2/24 20:51 更新）
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國立清華大學大片綠地成為許多鳥類生存的庇護所，也是候鳥過境時駐足休息的地方，校內有記錄的鳥類達100種。圖為松雀鷹幼鳥在校內現蹤。（國立清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月24日
國立清華大學大片綠地成為許多鳥類生存的庇護所，也是候鳥過境時駐足休息的地方，校內有記錄的鳥類達100種。圖為松雀鷹幼鳥在校內現蹤。（國立清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）清華大學指出，校內有記錄的鳥類達100種，占台灣鳥類總數1/6，校方推出「清華校園鳥類圖鑑」記錄52種鳥類資料，還整理出沒地點、稀有度等資訊，讓師生更了解校園自然生態。

清華大學今天透過文字表示，清華校園有大片綠地，在校園內記錄到鳥類多達100種，除在成功湖常見的五色鳥等，在人社院上空還能觀察到大冠鷲、松雀鷹、鳳頭蒼鷹等猛禽。

通識教育中心助理教授顏士清告訴中央社記者，每在清晨時分，繞著校園走一圈，至少可遇見20種以上的鳥類，校園的綠地與環境成為許多鳥類生存的庇護所，也是候鳥過境時駐足休息的地方。

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清大指出，日前推出「清華校園鳥類圖鑑」書籍，源自校內通識課「野生動物保育之探索與實踐」，因生科系校友黃雅郁、吳郁涵熱愛鳥類，協助將學生期末報告彙整、補充，加上校友鄭子芸插畫豐富書籍色彩，並經永續長林福仁、顏士清等指導後出版。

校方表示，清華校園鳥類圖鑑不只記錄校園內曾出現的52種鳥類基本資料，也整理出沒地點、稀有度等資訊，讓師生更了解校園中的自然生態。（編輯：戴光育）1140224

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