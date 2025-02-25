大賣場法國紅酒醋漂白劑超標 450公斤邊境攔截

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，知名連鎖大賣場也在其中，從法國進口的紅酒醋，被檢出漂白劑含量不符規定，共450公斤全數退運或銷毀，沒有流入市面。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單中，共有15項檢驗不合格產品，如智利紅櫻桃、埃及薄荷葉、越南白菜心等被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

家福股份有限公司從法國進口的紅酒醋也在邊境查驗不合格品項當中，食藥署北區管理中心主任鄭維智今天向媒體說明，這批產品在邊境查驗發現添加亞硫酸氫鉀0.02%，依據業者檢附文件換算二氧化硫量約為0.107 g/kg，超過二氧化硫殘留量計為0.03g/kg以下規定。

鄭維智解釋，亞硫酸鹽類要用途為抗氧化及漂白，可以提升產品的保存，並呈現較佳的色澤。在酒類產品也可達到停止持續發酵的用途，葡萄酒的顏色才不會太深。這批問題產品共450公斤必須退運或銷毀，針對輸入業者由一般抽批查驗調整為20%至50%的加強抽批查驗。

另外，由大江生醫股份有限公司從中國輸入的大麥草粉，在邊境檢出殘留農藥氟氯比代謝物0.08ppm，鄭維智說，依據農藥殘留容許量標準，氟氯比代謝物為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規值。

鄭維智進一步說明，這次違規產品共計100公斤，必須退運或銷毀。針對大江生醫股份有限公司在邊境維持逐批查驗，也就是100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。

至於再度出現的違規日本鮮金柑，鄭維智說，在邊境檢出殺蟲劑氟大滅0.03ppm，依據農藥殘留容許量標準，氟大滅為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值，256公斤全數必須退運或銷毀。東和水果在邊境維持逐批查驗，必須100%檢驗農藥殘留合格後才可輸入。

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根據食藥署統計，從民國113年8月17日至114年2月17日止，受理日本報驗的其他柑橘類，報驗批數為381批，檢驗不合格批數為26批，不合格率為6.8%，檢驗不合格原因包括氟大滅、白克列、得克利等農藥殘留。

鄭維智表示，食藥署已經從114年2月4日起至114年3月24日止，在邊境對日本報驗的其他柑橘類採逐批查驗，也就是100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。（編輯：李淑華）1140225