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6旬男脊椎狹窄惡化 3D導航微創手術重拾行動力

2025/2/26 16:38
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）60多歲李姓男子因脊椎狹窄導致下半身痠麻，無法久站且間歇性跛行。過去接受傳統手術留下傷口大又痛的陰影，這次舊疾復發到北醫經3D導航微創脊椎手術，隔天能下床。

台北醫學大學附設醫院記者會今天透過新聞稿分享這項治療成果，李姓男子從事水電相關工作超過40年，另有肥胖等問題，因脊椎狹窄導致左腳酸痛、右腳與腳趾麻木，小腿易抽筋，無法久站久走，甚至出現間歇性跛行，嚴重影響生活品質。

北醫附醫表示，李姓男子3年前曾在其他醫院接受傳統脊椎手術，當時手術切口大、傷口表皮須傳統縫線縫合並放置引流管，術後劇烈疼痛且恢復時間長，因此對脊椎手術留下陰影。

這次由於舊疾復發且脊椎狹窄惡化，他選擇到北醫附醫接受精準3D導航微創脊椎後融合手術，術後翌日可行走，術後3天出院，讓他重拾「行動力」。

北醫附醫神經外科主任羅文政表示，脊椎融合手術從傳統開放式手術演進至微創手術，切口、出血量、感染風險、住院時間與術後疼痛都獲得改善，新一代更導入3D導航，提升微創脊椎手術的植釘精準度，同時大幅降低病人及醫療團隊輻射暴露風險。

羅文政指出，脊椎融合手術是將骨釘與支架固定，讓原本滑脫、不穩定的關節固定不動，以維持脊椎穩定度。3D導航微創脊椎融合手術如同開車使用導航，導航系統提供即時3D立體影像圖，模擬脊椎環境，醫師宛如擁有透視眼，下刀前就能了解患部狀況，精準植入骨釘植入，且傷口不到3公分。

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羅文政解釋，3D導航微創脊椎融合手術適用於脊椎滑脫、脊椎狹窄、椎間盤突出、外傷性脊椎不穩定等常規手術外，也適合複雜手術的病人，例如肥胖病人於傳統X光定位較困難，3D導航可提供精確影像；對骨質疏鬆病人能提高植釘準確度；對腫瘤病人有助於避開受破壞的組織降低手術風險；對曾接受脊椎手術的病人也可在原有解剖結構已改變下，提升安全性。

羅文政表示，這項手術提供病人治療選擇，但尚無健保給付，有需求的民眾須自費，包含材料費約新台幣3萬多元、手術費約6萬多元。（編輯：管中維）1140226

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