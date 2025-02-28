教部禁與中國7軍工大學交流 大學：理解國安疑慮

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（中央社記者陳至中台北28日電）為保護台灣核心關鍵技術，教育部禁止國內大學與中國「國防七子」7所大學交流。國立大學和私立科大協會都表示，可理解國安的疑慮，願意配合政策，但盼後續再和教育部討論細節。

教育部長鄭英耀在自由時報今天播出「官我什麼事」專訪時表示，基本上禁止國內大學與中國工業和信息化部主管的7所大學交流，藉此避免國防與關鍵技術被竊取的風險。

國立大學校院協會、台大校長陳文章今天接受媒體聯訪表示，對大學來說，一定支持單純的學術交流，但如果有國家安全的考慮，也願意以國安為優先。

不過陳文章說，現在大學不太清楚界線在哪，行政院已有公告「國家核心關鍵技術」項目清單，建議可從這個角度切入，規劃更詳細的兩岸學術交流規範。

他舉例，如果是在第3國舉辦的學術會議，裡面有中國學者參與且擔任重要的組織者，且該中國學者服務於禁止交流的學校名單之中（例如國防七子），在這樣的情況下，台灣的學者是否能夠參加。

另外，陳文章提到兩岸學校常見的交流方式，還包括師生互訪、計畫和論文合作等，以及單純的邀請教師演講等，如果教育部能訂出禁止的基準，學校會比較好處理。

私立科技大學校院協進會理事長、朝陽科技大學校長鄭道明表示，國家在國安政策上有一些疑慮、教育部有明令，協進會當然會配合，善盡告知會員學校的義務。

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鄭道明表示，教育部今天提到的7所大學，大部分屬研究型大學，且之前因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，兩岸交流中斷了一段時間，近來陸續有個別學校恢復交流，但科大挑選的對象，以實作型的學校較多，目前評估7校禁令影響不大。

從隸屬於中國統戰部的3所學校，到今天公布的「國防七子」，政府對兩岸交流規範漸趨嚴格。鄭道明表示，目前這2波名單，都是有國家安全的急迫性，可以理解政府的作法。後續如果還有更多名單，或是更全面的禁令，相信教育部也會依循往例，找各大專協會代表一同討論會商。（編輯：陳政偉）1140228