阿里山茶會首次搬到台北 以山茶百味為主軸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北28日電）觀光署首次將阿里山茶會搬到台北車站，以山茶百味為主軸，打造結合光影、裝置藝術與音樂的鐵道櫻花區等4大空間，要讓民眾體驗阿里山茶的歲月靜好。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今天起到3月1日在台北車站舉行「2025阿里山四季茶旅」春季茶會。

觀光署說，這是首次將阿里山茶會搬到台北車站，以山茶百味為主軸，打造結合光影、裝置藝術與音樂的鐵道櫻花區、自然生態區、浪漫雲海區及竹林光影區等4大特色茶空間，要讓民眾體驗阿里山茶的歲月靜好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

阿里山管理處長黃勢芳說，阿里山為國際旅遊品牌，是今年紐約時報評選全球52個必訪景點中獲選為第19名台灣唯一必遊的景點，而其中阿里山四季茶旅辦理至今已經第8年，培訓了200多名在地的茶旅達人，首次帶領阿里山司茶人到台北車站展演，除了讓更多人認識阿里山外，也可以安排假期到阿里山旅遊時一起在現地品茗高山茶。

觀光署指出，阿里山的夏季茶會將在7月5日於頂湖生態園區辦理；秋季茶會在9月20到21日於牛埔仔愛情大草原辦理；冬季茶會11月29到30日於奮起湖辦理。（編輯：陳政偉）1140228