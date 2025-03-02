石門水庫媽祖遊湖遶境全台唯一 張善政允推廣

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市長張善政今天出席石門水庫媽祖遊湖遶境祈福暨愛護水資源宣導活動時指出，水上遶境祈福歷史悠久，更融合信仰成為台灣唯一水上遶境活動，桃園市府會致力保存推廣傳統。

張善政接受媒體聯訪時表示，「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」今年獲桃園市文化資產審議會全票通過，正式登錄為桃園市指定民俗，成為繼「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」及「竹圍福海宮飛輦轎、過金火」後的第3項市定民俗活動。

他指出，「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」融合地方信仰、文化認同及環保意識，成為桃園地區的重要文化象徵。

張善政表示，今年百吉復興宮開漳聖王慶典水上媽祖遶境，共有43尊神像、40艘船參與。他在活動中頒發市定無形文化資產證書予「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」，認定其為保存者。

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水利署北區水資源分署長江明郎與會指出，今年的水情比去年樂觀，截至今天上午7時，石門水庫大壩水位為240.32公尺、蓄水率81.2%、蓄水量1億6660萬噸；去年同期大壩水位為231.26公尺、蓄水率50.65%、蓄水量1億0397萬噸，樂見這傳承多年的活動持續舉辦，北水分署會與渡船遊艇公會合作，且全力配合。

桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，趁著今年水庫高水位，從阿姆坪碼頭出發，行經大壩碼頭、薑母島、復興區溪口等。百吉復興宮開漳聖王神尊由觀音復興宮分靈，往年約2、30艘遊艇參與的水上媽祖遶境，今年擴大規模至40艘遊艇，更邀請觀音復興宮及當年水庫淹沒區遷村居民回鄉參與活動。（編輯：戴光育）1140302