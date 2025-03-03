政大與新北推龜茶品牌 支持石碇保育瀕絕食蛇龜

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（中央社記者許秩維台北3日電）政治大學與新北市農業局今天簽訂合作備忘錄，支持石碇區永安里居民保育瀕絕的食蛇龜等物種，並輔導推出首支保育品牌「龜茶Good Day」，行銷永安茶，鼓勵消費友善環境農產品。

政治大學發布新聞稿指出，政治大學與新北市農業局今天簽訂合作備忘錄，響應聯合國2030永續發展目標，針對氣候變遷、智能農業、食農教育、淨零碳排等議題，期待透過產官學研的互惠合作，達成社區共榮、普及參與、永續經營等效果。

政治大學校長李蔡彥表示，政大為實踐大學社會責任，已與石碇永安鄉親結緣5年，政大學生參加大專生洄游農村競賽，到永安駐村也歷經3屆，師生與鄉親建立深厚情誼，感謝新北市農業局支持駐村學生與永安鄉親合作，將保育品牌「龜茶Good Day」的構想落實。

新北市農業局長諶錫輝指出，這次以農村產業加值為輔導目標，協助石碇永安社區結合食蛇龜、神龜島意象，設計友善耕作茶葉的「龜茶Good Day」包裝，傳遞保育食蛇龜的理念，並銷售推廣石碇包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶等特色好茶，也盼促成年輕人返鄉契機，支持產業永續發展。

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新北市石碇區永安里長蕭敏玲表示，社區位於「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」範圍，過去在政大協助下，參與農業部林業及自然保育署宜蘭分署「社區林業計畫」與「食蛇龜生態服務給付示範計畫」，以保育食蛇龜為訴求，推動環境友善茶園與生態巡守。

蕭敏玲提到，參與的農民不用除草劑、有刀片的除草機等，茶園也保留一定高度的雜草或落葉讓龜類棲息，學生暑期到永安駐村，參與生態巡守，也陪伴長者農閒時投入健康促進活動，讓長者變年輕，充分感受政大學生駐村帶來的改變。（編輯：管中維）1140303