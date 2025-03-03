4日起暫別溫暖天氣北部低溫探14度 6、7日最濕冷

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（中央社台北3日電）中央氣象署指出，今天白天各地好天氣，但明天起要暫別溫暖天氣，氣溫將一天比一天下降，到6日及7日會最為濕冷。

中央氣象署表示，本週天氣由暖轉濕冷須注意3件事，3日到4日東北風增強前，金馬、中部以北沿海易有霧，注意飛機航班船班資訊，行車小心安全；今晚至5日晨鋒面通過時，易有陣雨或雷雨，注意劇烈天氣、外出備雨具；6日到7日大陸冷氣團伴隨華南雲雨區，天氣濕冷，注意保暖、防風、防雨。

中央氣象署表示，今天白天台灣在鋒面前環境偏南風，各地暖烘烘，高溫普遍達攝氏27至33度左右，最高溫在台南玉井34.7度，高雄內門也有34.3度，離島馬祖25度、澎湖及金門28度。

氣象署指出，不過，最暖就是今天了，明天起氣溫將一天比一天下降，到6日及7日會最為濕冷。

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氣象署預測，明天北部及東北部14至24度、中部16至26度、南部17至29度、花東18至24度。5至7日各地低溫降1至2度；8至9日低溫變化不大，西部高溫降1至3度，花東及離島變化不大。

大陸冷氣團將自6日起南下影響至9日清晨，先濕冷、後局部轉乾冷。（編輯：黃名璽/陳清芳）1140303