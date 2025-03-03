加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

4日起暫別溫暖天氣北部低溫探14度 6、7日最濕冷

2025/3/3 18:46（3/3 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾撐傘在台北市花博公園參加健走。（中央社檔案照片）
圖為民眾撐傘在台北市花博公園參加健走。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中央氣象署指出，今天白天各地好天氣，但明天起要暫別溫暖天氣，氣溫將一天比一天下降，到6日及7日會最為濕冷。

中央氣象署表示，本週天氣由暖轉濕冷須注意3件事，3日到4日東北風增強前，金馬、中部以北沿海易有霧，注意飛機航班船班資訊，行車小心安全；今晚至5日晨鋒面通過時，易有陣雨或雷雨，注意劇烈天氣、外出備雨具；6日到7日大陸冷氣團伴隨華南雲雨區，天氣濕冷，注意保暖、防風、防雨。

中央氣象署表示，今天白天台灣在鋒面前環境偏南風，各地暖烘烘，高溫普遍達攝氏27至33度左右，最高溫在台南玉井34.7度，高雄內門也有34.3度，離島馬祖25度、澎湖及金門28度。

氣象署指出，不過，最暖就是今天了，明天起氣溫將一天比一天下降，到6日及7日會最為濕冷。

google news透過 Google News追蹤中央社

氣象署預測，明天北部及東北部14至24度、中部16至26度、南部17至29度、花東18至24度。5至7日各地低溫降1至2度；8至9日低溫變化不大，西部高溫降1至3度，花東及離島變化不大。

大陸冷氣團將自6日起南下影響至9日清晨，先濕冷、後局部轉乾冷。（編輯：黃名璽/陳清芳）1140303

#大陸冷氣團
#鋒面
#台南
#中央氣象署
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
類流感、腹瀉就診雙降 增購流感疫苗剩約1萬劑天冷保暖讓血管有緩衝 醫提醒睡覺穿襪、被蓋到腳天涼心肌梗塞風險增 男女症狀大不同阿里山櫻花季估3月底盛開 交通管制3/8上路
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白天高溫上看33度 入夜冷空氣南下溼冷6天
202
更多編輯台推薦新聞：