陳世凱：114年將新增及改善人行道 總長80公里

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部今天舉行道安說明會，交通部長陳世凱表示，道安改善首重行人，今年將新增及改善人行道，總長度共80公里。

陳世凱說，道安改善首重行人，相關工程也是交通部近2年來的重點項目，今年工程改善重點為人行道，包含新增及改善人行道（含標線型人行道），總長度共80公里（包含公路局及國土管理署管轄）。

交通部稍早在記者會也公布最新道安數據，113年交通事故30日死亡人數為2950人，是近3年最低，其中行人死亡是16年來新低。

陳世凱說，道安各項改善工作正在起步階段，他對目前數據仍不滿意，但改善趨勢已往好的方向發展，相信未來會越來越好。

交通部今天也公布新完成的「整體道路規劃指引」，主要提供第一線工程規劃人員、新手一個實務的工具書，陳世凱說，這有助將各種道路設計標準趨於一致，減少道路介面間銜接問題，建構更安全的交通環境。

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公路局規劃組長蘇先知說，因公路、市區道路及農路等道路特性不一，交通部邀內政部及農業部研商，制定整體道路規劃指引，包括「道路定位」、「規範運用」、「公路與市區道路共同使用路段」與「道路於鄉區與市區介面」等，另外針對人本交通，如人行道、行人庇護島等也提供相關說明及參考案例，供基層規劃人員使用。

蘇先知舉例，公路與市區道路共同使用路段，指引建議依照人本、道安、環境永續的優先順序，依序檢核規劃標準，藉由適當縮減車道寬度、設置人行道並配合取消外路肩、配置中央分隔植栽帶等方式，提供行人友善空間與環境永續發展。（編輯：陳政偉）1140305