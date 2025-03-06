加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電擴大赴美投資 賴總統偕魏哲家下午5時開記者會
首頁 / 生活

國父逝世百週年紀念郵票 中華郵政3/12發行

2025/3/6 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北6日電）今年是國父孫中山逝世百週年，中華郵政公司為表崇敬及緬懷之意，將於12日發行紀念郵票。

中華郵政今天發布新聞稿，「國父逝世百週年紀念郵票小全張」以國父孫中山及國立國父紀念館為設計主軸，運用鮮豔色彩線條描繪豐碩的果實、荷花、台灣藍鵲及台灣黑熊，展現「欣欣向榮」意涵，內含郵票2枚，面值分別為新台幣12元及35元。

中華郵政介紹，面值35元郵票圖案就是國父孫中山，原名孫文，字載之，又號逸仙，革命時期化名中山。早年入香港西醫書院，並開始鼓吹革命，歷經10次起義失敗，終於辛亥革命成功推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國，著有「三民主義」、「五權憲法」為建國藍本，對國家民族有極大貢獻。孫中山於民國14年3月12日逝世，29年國民政府明令尊稱為中華民國「國父」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一款面值12元郵票圖案是位於台市信義區的國立國父紀念館，紀念國父及發揚其思想學說為設立宗旨，由建築師王大閎設計，外觀為一座仿唐飛簷式現代性建築，擁有國際知名演藝廳堂，時常舉辦學術及藝術文化活動，為國內具備最多功能的藝文展演場館。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於3月10日發售。（編輯：李亨山）1140306

孫中山
孫中山逝世百年 國父紀念館打造紀念音樂會朱立倫質疑罷免連署審查標準不一 中選會澄清
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：