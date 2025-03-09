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國際油價下跌 中油10日起汽、柴油各降5角、1元

2025/3/9 12:19
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（中央社記者劉千綾台北9日電）國際油價下跌，台灣中油公司今天表示，在平穩雙機制運作之下，自10日凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.5元及1.0元；發油量最大的95無鉛汽油每公升30.7元。

中油表示，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。

中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌4.57美元，新台幣兌美元匯率貶值0.088元，跌幅為4.61%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調降0.3元及0.8元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。

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中油表示，計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.5元及1.0元。

中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.2元均由中油吸收。今年累計至2月底止，台灣中油共吸收約30.17億元。（編輯：林淑媛）1140309

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