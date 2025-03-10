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氣溫續回升北部高溫可至27度 東部及中部以北零星雨

2025/3/10 07:48（3/10 08:05 更新）
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氣象署表示，10日各地氣溫逐漸回升，局部地區偶有零星短暫雨。圖為台北市信義區，民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
氣象署表示，10日各地氣溫逐漸回升，局部地區偶有零星短暫雨。圖為台北市信義區，民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北10日電）氣象署表示，今天北方有中層雲系通過，東半部地區、中部以北山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，今晚中部以北地區及金門，也有零星短暫雨。

中央氣象署指出，風向轉東南風，氣溫持續回升，各地白天溫暖舒適，預測各地低溫攝氏16至20度，高溫在北部及東半部24至27度，中南部可達28、29度；離島澎湖則為16至20度，金門14至21度，馬祖11至15度。

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台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意路況安全，往返離島，注意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場轉為偏東南風，西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1140310

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#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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