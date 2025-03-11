擴散條件差13測站拉警報 彰化至台南空品亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北11日電）根據環境部空氣品質監測網，今天西半部擴散條件差，截至中午12時許，全台13測站空氣品質達紅色警示等級，集中彰化至台南一帶，西半部也已有40測站空品達橘色提醒等級。

環境部表示，根據氣象資料，今天高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；台南以北地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

環境部指出，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、高屏為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南為「紅色警示」等級。

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環境部表示，今明兩天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；13日至14日鋒面接近及通過、15日鋒面通過及大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留室內並減少體力消耗活動，必要外出時應佩戴口罩。（編輯：陳仁華）1140311