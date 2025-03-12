中原大學中正樓改名 教育部：81校仍有威權象徵

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（中央社記者陳至中台北12日電）中原大學日前公告，將校內「中正樓」更名為「智信樓」，引發網友熱烈討論。教育部表示是依照「促轉條例」辦理，各校應循民主程序處理，目前全台仍有81校校園內仍有威權象徵。

中原大學校方11日公告指出，奉權責單位指示，「中正樓」更名為「智信樓」，引起網友熱烈討論。校方今天透過文字說明，更名一切程序都依法而行；中原秉持基督愛世信仰，以智慧慎用科技與人文的專業知識，持續在教育領域堅守崗位砥礪前行。

教育部今天稍晚回應中央社指出，清除威權象徵是依「促進轉型正義條例」規定辦理，教育部於今年初召開座談會，瞭解各校現況及依法辦理的困境，提供校際交流及必要的協助。

對於中原大學將「中正樓」更名，教育部給予肯定與支持。根據統計，目前列管的部屬機構及高級中等以上學校仍有81校、105項威權象徵。

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教育部表示，為營造落實人權保障的友善教育環境，學校處理紀念威權統治者的象徵時，宜依循民主程序，秉持理性、參與及多元價值，以公開溝通、凝聚共識方式妥適處理，並藉由課程教學及教師增能研習，深化學生對轉型正義的體認。

促轉會任期於民國111年5月屆滿，由內政部主責清除威權象徵業務。內政部當年宣布，為鼓勵縣市政府、學校以移除或改名等方式，處置公共建築中的威權象徵，提供每件最高新台幣10萬元的一般性補助。（編輯：陳政偉）1140312