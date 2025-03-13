停經仍不定期出血 小心子宮內膜癌作怪

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）1名60歲婦人停經後不時出血，某次追蹤發現子宮有肉瘤，所幸及時處理，避免子宮內膜癌上身。醫師說，子宮內膜癌好發50歲前後停經的女性，近年有年輕化趨勢，異常出血應當心。

子宮內膜癌主要症狀為不正常出血，有些患者可能無明顯症狀。台北慈濟醫院婦產部醫師邵芷萱今天透過新聞稿指出，子宮壁的外層到內層是由漿膜層、平滑肌肉層及內膜層等3層組織構成，當子宮最內層的內膜層長出惡性腫瘤，即為子宮內膜癌。

邵芷萱表示，子宮內膜癌好發於50歲前後停經的女性，以及肥胖、糖尿病、多囊性卵巢症候群者，然而其病因，目前醫學上並無確切說法，若內膜層接受到過多雌激素荷爾蒙刺激，就會大幅增加病變機率。

邵芷萱說，由於缺乏類似子宮頸抹片的普及篩檢方法，子宮內膜癌的診斷較為困難，目前多使用子宮內膜抽吸術或是子宮內膜搔刮術進行子宮內膜的採樣，並將檢體送至病理化驗，再進一步評估。

她舉例，60歲吳姓婦人停經後仍不時出血，某次定期回診追蹤時，超音波檢查發現子宮內膜厚度異常增生，在採樣過程中，注意到子宮中有1塊肉瘤，若不及時處理，很可能病變為子宮內膜癌。雙方討論後決定以摘除子宮的方式根除病灶，術後吳姓婦人不再受異常出血困擾，生活品質大幅提升。

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邵芷萱提醒，子宮內膜癌近年有年輕化的趨勢，部分原因與飲食西化、環境荷爾蒙有關，且女性愛用營養品如膠原蛋白、胎盤素等，部分可能含有雌激素或是會刺激雌激素的成分，食用後易導致荷爾蒙過剩，進而造成內膜病變，甚至增加罹癌風險，須審慎留意成分來源。

此外，預防勝於治療，她建議多攝取天然食材和原型食物，減少高油、高鹽及人工添加劑，有助控制體重和維持荷爾蒙平衡，更年期女性應每年至少進行1次超音波檢查，並對任何月經異常或停經後出血的症狀保持警覺。（編輯：管中維）1140313