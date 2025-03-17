赴中觀光鼓勵登錄 觀光署配合宣導

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（中央社記者余曉涵台北17日電）總統賴清德日前提到，相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，落實各種登錄制度。交通部觀光署今天表示，會配合宣導，提醒業者及民眾赴中國觀光提前登錄，也是多一層保障。

賴總統13日召開國安高層會議，提到相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，落實各種登錄制度。

觀光署副署長黃荷婷今天向媒體表示，會配合陸委會進行宣導，自由行方面，會透過網站或者旅服中心，團體部分就透過業者宣導，事先登錄也是多一層保障，希望大家玩得開心及平安。

不願具名的旅遊業者表示，可以協助向旅客宣導，但無法強迫旅客一定要配合登錄，目前已經有退休公務員因此取消出團，擔心返台後會衍生問題。

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觀光署表示，原本預計赴中國旅行團執行到113年5月31日為止，考量仍有一定數量的旅行團未能於5月底前及時付諸執行，為維護旅客及旅行業者的權益，旅行社已規劃的旅行團仍可出團。

觀光署指出，經向旅行社瞭解，113年3月至114年2月已成團數約7290團、旅客約18.3萬人。（編輯：管中維）1140317