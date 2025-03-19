網傳機車排氣未定檢罰3500元？環部：錯誤資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北19日電）環境部表示，有關網傳明年全國機車排氣定檢通知全面E化、未定檢可罰新台幣3500元等訊息為錯誤資訊；各縣市E化進度不同，逾期未定檢初罰500元、逾期半年再追加3000元，非一次性開罰。

網路近日流傳「明年起全國機車排氣定檢通知全面E化，未定檢罰款3500元並註銷車牌」的消息，環境部表示，此為錯誤資訊。

環境部表示，各縣市的E化進度不同，並非明年起全面E化；而排氣定檢政策並未新增或加重罰則，罰款3500元為誤解，實際罰則是分階段執行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環境部指出，排氣定檢初次逾期未檢罰鍰500元，並通知限期完成檢驗；逾期超過6個月將追加罰鍰3000元，總計罰鍰才達3500元，並非一次性開罰；仍未完成者會移交交通監理單位，可能註銷車籍。

環境部大氣司長黃偉鳴表示，各地方環保局為推動定檢制度，會用多元的方式，讓機車車主知道何時需進行定檢，至於處罰的金額，也是維持原來的制度；定檢是維護民眾健康重要的工具，希望大眾共同維護空氣品質。（編輯：李亨山）1140319