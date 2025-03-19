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朝陽科大與中陽集團簽署合作 盼共同培育跨域人才

2025/3/19 18:05（3/19 18:21 更新）
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台中朝陽科技大學校長鄭道明（左）19日與中陽集團董事長張博鈞（右）代表簽署合作MOU，盼共同培育跨域人才。中央社記者蘇木春攝 114年3月19日
台中朝陽科技大學校長鄭道明（左）19日與中陽集團董事長張博鈞（右）代表簽署合作MOU，盼共同培育跨域人才。中央社記者蘇木春攝 114年3月19日
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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中朝陽科技大學今天與在地的中陽集團簽署合作MOU，未來雙方希望透過導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，透過教育現場和企業端的雙軌並進，共同培育跨域人才。

簽約儀式今天在校內舉辦，朝陽科大校長鄭道明、中陽集團董事長張博鈞與校方及企業代表等人皆出席。

鄭道明會中致詞時表示，很高興能與中陽集團合作，未來將透過朝陽智慧產業技術研發中心，導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，並結合行銷與流通管理系，以國際產學專班及國際專修部合作模式，提供國際學生多元實習與工讀機會，補足企業人力缺口。

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張博鈞說，中陽集團的零售量販、建設營造、商場育樂等領域，與校方專業系所契合，期待透過教育現場和企業端的雙軌並進，共同培育跨域人才。

提到未來合作，張博鈞指出，將提供學生在智慧物流、倉儲管理、連鎖門市、永續建築與視覺設計、新媒體經營等多元領域的學習與就業機會，打造產學合作模式，為未來職場發展做準備。（編輯：謝雅竹）1140319

台中朝陽科技大學19日與中陽集團簽署合作MOU，未來雙方希望透過導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，產學合作共同培育跨域人才。圖為朝陽科技大學外觀。中央社記者蘇木春攝 114年3月19日
台中朝陽科技大學19日與中陽集團簽署合作MOU，未來雙方希望透過導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，產學合作共同培育跨域人才。圖為朝陽科技大學外觀。中央社記者蘇木春攝 114年3月19日
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