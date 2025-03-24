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台南10區25日9時起停水或壓降30小時 設51臨時供水站

2025/3/24 16:25（3/25 07:32 更新）
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台南市共有10個行政區預計25日上午9時起停水或壓降30小時，水公司設置51處臨時供水站供緊急取用。中央社記者楊思瑞攝 114年3月24日
台南市共有10個行政區預計25日上午9時起停水或壓降30小時，水公司設置51處臨時供水站供緊急取用。中央社記者楊思瑞攝 114年3月24日
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台灣自來水公司配合國土署河川治理排水箱涵改建，辦理管線改遷暨維修施工，台南市共有10個行政區預計明天上午9時起停水或壓降30小時，水公司設置51處臨時供水站供緊急取用。

自來水公司第六區管理處指出，本次因停水施工，用戶用水壓力影響區域為台南市東區、北區（部分）、中西區（部分）、永康區（部分）、歸仁區（部分）、關廟區、龍崎區、仁德區（部分）、新化區（部分）、左鎮區（部分），影響戶數共23萬9049戶（停水15萬2847戶，水壓降低8萬6202戶）。

第六區管理處指出，預計明天上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，水公司於中西區、北區、東區及永康區設置共51處臨時供水站，另外，位於新市區潭頂里544號潭頂給水廠設有臨時載水點，供有緊急需要民眾前往取用。

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臨時供水站地點查詢點這裡

第六區管理處指出，除停水及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，復水時管線末端、大樓及龍崎區地勢較高地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水使用，停水及水壓降低相關資訊可上台水公司網站查詢。（編輯：李淑華）1140324

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配合內政部國土管理署河川治理排水箱涵改建，台南市10個行政區3月25日上午9時至26日下午3時停水、壓降30小時。（台灣自來水公司第六區管理處提供）
配合內政部國土管理署河川治理排水箱涵改建，台南市10個行政區3月25日上午9時至26日下午3時停水、壓降30小時。（台灣自來水公司第六區管理處提供）
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