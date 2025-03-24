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罷免連署查水表爭議 檢調搜索花蓮縣府、約談民政處長
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關西鳳山溪遭污染釀停水 艾斯巴達判賠476萬元

2025/3/24 16:39（3/24 18:01 更新）
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新竹縣關西鎮鳳山溪112年遭艾斯巴達公司存放毒物滲漏污染，造成魚群大量死亡，也導致多戶家庭連續停水，台灣自來水公司向新竹地方法院提起民事求償，法官判賠新台幣476萬元。圖為新竹地院。中央社記者郭宣彣攝 114年3月24日
新竹縣關西鎮鳳山溪112年遭艾斯巴達公司存放毒物滲漏污染，造成魚群大量死亡，也導致多戶家庭連續停水，台灣自來水公司向新竹地方法院提起民事求償，法官判賠新台幣476萬元。圖為新竹地院。中央社記者郭宣彣攝 114年3月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹縣關西鎮鳳山溪遭艾斯巴達公司存放毒物滲漏污染，造成魚群大量死亡，也導致多戶家庭連續停水，自來水公司向新竹地院提民事求償，法官判賠新台幣476萬元，可上訴。

判決書指出，艾斯巴達公司關西廠房距離關西淨水場僅30至50公尺，邊坡就是鳳山溪，鳳山溪是關西淨水場取水溪流，但公司負責人卻將多桶具有毒性及危險性的事業廢棄物存放於廠房。

其中，編號17號的貝克桶因放置於戶外，前年間經日照後材質劣化溶液外流，再經雨刷沿廠房邊坡漫流至鄰近的鳳山溪內，造成鳳山溪受苯乙烯、重金屬總鉻等毒物污染而呈橘紅色，溪內魚群大量死亡，關西淨水場也因源水遭污染停水。

台灣自來水公司第三區管理處提出，事發後關西淨水場緊急進行相關改善工程，造成7000多用戶連續停水，扣減基本費、用水費及員工加班費等，總共求償644萬元。

艾斯巴達公司的魯姓負責人主張，他沒有排放或漏出廢水，雖知道在廠區內有滲漏，但未滲漏出去，公司與自來水公司的地理位置也不相符。

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法官審酌，魯姓負責人對貝克桶內廢棄溶液有滲漏的預見可能，仍未採取防止滲漏的有效措施，與污染有相當因果關係，且相關過失等經刑事判決認定明確，判需賠自來水公司476萬元，可上訴。

對此，自來水公司透過文字表示，尊重法院的判決，後續是否要上訴將再與法律顧問討論。（編輯：戴光育）1140324

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