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台日議定釣魚台以南倒三角捕鮪新規 預計4月上路

2025/3/24 18:56（3/24 19:51 更新）
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農業部漁業署表示，今年初終於和日本議定，並於20日預告相關修正草案，規範釣魚台以南通稱「倒三角」海域投繩方向及範圍，違規最重可撤照。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月24日
農業部漁業署表示，今年初終於和日本議定，並於20日預告相關修正草案，規範釣魚台以南通稱「倒三角」海域投繩方向及範圍，違規最重可撤照。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月24日
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）磋商多年，漁業署長王茂城今天表示，今年初終於和日本議定，規範釣魚台以南通稱「倒三角」海域投繩方向及範圍，違規最重可撤照，可藉此避免纏繩雙方互惠，預計4月上路。

釣魚台周邊海域是台灣和日本漁船捕撈鮪魚的區域，雙邊一直持續協商，訂定更利於彼此作業的規定。

農業部漁業署長王茂城告訴中央社記者，「台日漁業協議適用海域」的南面水域上，有一處雙邊漁船較高度重疊作業的海域，通稱「倒三角」，位在釣魚台列嶼以南、日本八重山群島以北，考量兩國漁民投繩方向不同，以及受黑潮流向影響等因素，磋商多年後，今年初雙邊終於確定作業規定。

王茂城表示，3月20日已預告修正「鮪延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法」部分條文，預告期7天，在「倒三角」海域內，東經123到124度內採用台灣的東西向投繩方式，123度以西、124度以東則採用日本的南北向投繩方式，且船跟船要間距4浬，藉此避免發生纏繞干擾彼此作業。

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若有違規，王茂城說，考量黑潮的流軸在「倒三角」海域會把投出的繩往東北方向拉，可能因此超過東經124度，台日也談定以東經124度到124度3分間為緩衝區，若在同一年度同一漁汛期內，首次違規超出東經124度，僅做行政指導，第2次違規會廢止在「倒三角」作業許可，且1個月後才能重新申請作業許可。

萬一第3次違規，王茂城指出，將收回漁業執照（1年以下），若情節重大，並會撤照，預計4月上路，呼籲漁民遵守規定。（編輯：張雅淨）1140324

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