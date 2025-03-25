最低工資諮詢會 委員聚焦川普政策可能影響

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部今天召開最低工資諮詢會就當前社會經濟情勢討論，多數委員關注美國總統川普政策對台灣勞動市場影響。勞動部研究報告另指出，勞工未因月薪與時薪差距轉而選擇時薪工作。

勞動部去年召開首屆最低工資審議會，訂定今年最低工資為月薪新台幣2萬8590元、時薪190元，當時有委員建議，希望勞動部可以請研究單位就月薪與時薪差距，以及最低工資調整對各業別影響等面向進行研究，勞動部後續也由勞研所進行相關研究。

勞動部今天召開最低工資諮詢會，會後說明會議過程，勞動部次長李健鴻表示，大部分委員不論是勞方或資方委員都關注美國總統川普的政策，認為可能對台灣或者其他國家課徵所謂對等關稅，擔憂萬一有對台灣課徵關稅，可能影響台灣的勞動市場。

李健鴻表示，勞動部會中也明確表達，針對這次議題會持續關注並搜集資訊，預作一些因應準備。

勞動部做出的2份研究報告，其中在針對月薪與時薪差距是否影響勞工轉而選擇時薪工作部分，經觀察台灣就業市場中領取最低工資的月薪制邊際勞工人數時間趨勢，並未因最低工資調整而轉向選擇時薪制工作，且領取最低工資的月薪制邊際勞工維持成長趨勢，顯見勞工並未因此改變就業選擇。

而在最低工資調整對各業別影響面向研究部分，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，有發現勞工領取最低工資較高比例的產業，包括住宿餐飲業、批發零售業、支援服務業等業別，最低工資調整會帶動經常性薪資上升。

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黃維琛說，委員對報告沒有什麼意見，但有提到希望可提供包含中小企業加薪減稅的實施成效等，以及也提到對預算刪減可能影響最低工資審議的擔憂。

根據最低工資法規定，最低工資研究小組每年必須提出2份報告，一是當年度1月至3月最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告，另一份是審議大會前30日提出調整建議。黃維琛表示，相關研究目前都在進行中。（編輯：張雅淨）1140325