加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台中雙層觀光巴士4月上路 串聯多區感受日夜風情

2025/3/26 16:11（3/26 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中雙層觀光巴士4月1日將上路，全車40席露天座席，配有中、英、日、韓4種語言景點導覽，每站都可上下車。圖為巴士行經台中國家歌劇院。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月26日
台中雙層觀光巴士4月1日將上路，全車40席露天座席，配有中、英、日、韓4種語言景點導覽，每站都可上下車。圖為巴士行經台中國家歌劇院。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中雙層觀光巴士4月1日上路，全車40席露天座席、4種語言景點導覽，4小時遊程提供8站點，民眾搭乘觀光巴士輕鬆探訪舊城區、市區景點、逢甲夜市等，台中日與夜的美景盡收眼底。

2025年最新台中玩法，搭乘雙層觀光巴士，享受微風吹拂，遊覽台中各區美景。台中市觀旅局攜手華府旅遊集團推出雙層觀光巴士4月1日上路，自台中火車站出發，沿途停靠8個站點，台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、國家歌劇院、秋紅谷、逢甲商圈等。

每天下午3時、5時及晚間8時從台中火車站出發，下午4時、7時、9時從逢甲夜市返程。全車40席露天座席，配有中、英、日、韓4種語言景點導覽，外籍觀光客也能透過雙層觀光巴士，看見更多台中景點。每站都可上下車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雙層觀光巴士與多家美食名店合作，推出4小時搭乘券套組優惠，包含屋馬集團旗下屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食；TSUTAYA BOOKSTORE、手搖飲大茗、逢甲夜市串燒名店激旨燒鳥、PokéPoké．波奇波奇以及華府旅遊集團旗下品牌等，提供免費贈品或超值優惠。

除線上訂票外，4月1日起，起訖站的台中李方艾美酒店及逢甲星享道酒店、文華道會館、享得道Hotel均有提供實體票券販售。台中新玩法，雙層觀光巴士提供不同的視角，一次可欣賞台中日與夜的美景。（編輯：陳政偉）1140326

#台中火車站
#台中市
#台中
#觀旅局
#逢甲夜市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：