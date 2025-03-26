台中雙層觀光巴士4月上路 串聯多區感受日夜風情

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中雙層觀光巴士4月1日上路，全車40席露天座席、4種語言景點導覽，4小時遊程提供8站點，民眾搭乘觀光巴士輕鬆探訪舊城區、市區景點、逢甲夜市等，台中日與夜的美景盡收眼底。

2025年最新台中玩法，搭乘雙層觀光巴士，享受微風吹拂，遊覽台中各區美景。台中市觀旅局攜手華府旅遊集團推出雙層觀光巴士4月1日上路，自台中火車站出發，沿途停靠8個站點，台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、國家歌劇院、秋紅谷、逢甲商圈等。

每天下午3時、5時及晚間8時從台中火車站出發，下午4時、7時、9時從逢甲夜市返程。全車40席露天座席，配有中、英、日、韓4種語言景點導覽，外籍觀光客也能透過雙層觀光巴士，看見更多台中景點。每站都可上下車。

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雙層觀光巴士與多家美食名店合作，推出4小時搭乘券套組優惠，包含屋馬集團旗下屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食；TSUTAYA BOOKSTORE、手搖飲大茗、逢甲夜市串燒名店激旨燒鳥、PokéPoké．波奇波奇以及華府旅遊集團旗下品牌等，提供免費贈品或超值優惠。

除線上訂票外，4月1日起，起訖站的台中李方艾美酒店及逢甲星享道酒店、文華道會館、享得道Hotel均有提供實體票券販售。台中新玩法，雙層觀光巴士提供不同的視角，一次可欣賞台中日與夜的美景。（編輯：陳政偉）1140326