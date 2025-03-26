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三總中西醫合助6旬婦甩腸皮瘻管 進食不再側漏

2025/3/26 17:25（3/26 17:41 更新）
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一名60多歲女性卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管，三軍總醫院中醫部醫師林健蓉（圖）26日在記者會中分享利用中藥輔助西醫治療個案歷程，順利幫助病患抑制發炎、促進腸道修復，未再復發。中央社記者沈佩瑤攝 114年3月26日
一名60多歲女性卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管，三軍總醫院中醫部醫師林健蓉（圖）26日在記者會中分享利用中藥輔助西醫治療個案歷程，順利幫助病患抑制發炎、促進腸道修復，未再復發。中央社記者沈佩瑤攝 114年3月26日
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）1名60多歲女性卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管，每吃東西就「側漏」只好不斷禁食，苦不堪言。三總中醫師團隊選用合適中藥材輔助西醫治療，有效抑制發炎、促進腸道修復，未再復發。

三軍總醫院中醫部醫師林健蓉今天在記者會分享這名個案治療歷程。她會前受訪時表示，卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管罕見，從醫多年鮮少遇到，主要是因這名患者經歷太多次手術、治療，雖然是跟死神搏鬥過程必須，但可能是「運氣比較不好」，導致狀況更加棘手。

林健蓉解釋，腸皮瘻管是一種腸道和皮膚之間異常的通道，常發生於惡性腫瘤手術後，以這名60多歲卵巢癌患者為例，總共進行4次手術、3個化療的療程，另外還有標靶、放療等，2023年初因術後腸道吻合部位破裂及滲漏出現腹內膿瘍，造成敗血症與右下腹部腸皮瘻管。

當時這名患者只要一吃東西，食物就會從皮膚表層「漏出來」，且吃越多、漏越多。林健蓉說，於是患者只得禁食，靠靜脈營養來維持身體所需養分，因腸皮瘻管反覆發作，最長一次甚至禁食4個多月，生活大受影響，體力更是每況愈下。

2023年10月間，這名患者第3度腸皮瘻管裂開，在禁食期間因泌尿道感染來到三總住院治療，正好患者的妹妹是林健蓉病人，輾轉牽起這段醫病關係，同年12月25日展開中西醫共同照護。

林健蓉簡報說明，團隊以抑制發炎、促進腸道修復為目標，選用適當藥材，因評估針灸無法達到療效，先服用煎藥為主，療程開始1個月後明顯好轉、4個月後恢復正常飲食，後續持續服用科學中藥3個月以鞏固療效，至今未再發生腸皮瘻管裂開狀況；此外，2024年10月的腹部CT檢查顯示，患者狀況良好，無卵巢癌復發跡象。

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媒體詢及，照護期間若有其他狀況是否需要停止中藥。林健蓉說，曾因患者發生2次泌尿道感染，服用抗生素治療，故調整中藥用藥，協助控制感染狀況，強調用藥還是得配合個案狀況，無法一概而論。

林健蓉表示，從這名個案成功經驗，顯見中醫藥在處理複雜外科併發症的潛力，及中西醫結合模式在提升患者整體療效上的優勢，相信對其他癌症治療同樣有幫助。（編輯：陳政偉）1140326

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