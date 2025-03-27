加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 生活

運動族近視雷射 術後關鍵1個月避免激烈活動

2025/3/27 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）運動是不少人的日常，近視族運動多有不便，怕碰撞弄壞眼鏡、鏡片起霧，近視雷射是運動困擾解方之一，醫師提醒術後照護著重關鍵1個月，不建議游泳、激烈活動與揉眼。

根據113年運動現況調查成果，台灣民眾參與運動人口比率達82.9%，規律運動人口比率自103年以來，首度達到35.3%。

台灣近視人口多，澄清眼科近期透過新聞稿，說明近視族群常見的10項運動困擾。

配戴眼鏡者運動可能撞擊造成眼鏡變形或損壞、流汗造成眼鏡滑落、鏡片髒污影響清晰度、流汗及溫差造成鏡片起霧、鏡框邊緣使視野受限；多數人選擇改戴隱形眼鏡仍衍生其他問題，如因風沙產生異物感、長時間配戴導致眼睛乾澀、揉眼角膜受傷、水上活動感染風險及配戴清潔耗時。

中華民國視網膜醫學會理事、台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀今天告訴中央社記者，台灣是近視大國，過去近視人口非常多，高度近視人口不少，30%至40%成年人屬於高度近視，運動及日常生活非常不方便，年輕人對近視雷射接受度變高，近年治療比例逐漸增加。

蔡景耀說，接受近視雷射的術後照護不可馬虎，尤其是近視雷射後1個月是關鍵保護期，「像坐月子一樣」，包含洗臉小心力道、不可以揉眼睛，不建議立刻從事劇烈活動或游泳；術後1個月後至半年內，民眾可依照醫師評估，開始恢復大幅度運動。

完成近視雷射的半年之後，角膜細胞會再生、對於光線變化適應完成，蔡景耀表示，基本上從事任何劇烈活動都沒有問題，但並非做完雷射手術就能永遠擺脫眼科，近視雷射就像老屋拉皮，外觀像新的，但管線還是舊的，高度近視者眼軸不變，仍應定期眼科回診。

google news透過 Google News追蹤中央社

澄清眼科總院長吳孟憲表示，比起配戴眼鏡或隱形眼鏡可能帶來的困擾，近視雷射提供更穩定視力狀態，讓運動愛好者或職業運動員在高強度訓練與比賽中無後顧之憂，能夠更專注於運動表現，按照醫師指示進行適當的術後保養，短期可恢復日常活動，數週逐步回到高強度訓練。

清晰視力是運動表現的基礎，無論是日常運動還是職業賽場，擁有清晰穩定的視力才能讓運動員更專注，發揮出最佳實力。吳孟憲表示，透過專業的術前評估與術後照護，能幫助更多運動愛好者擺脫近視不便的束縛，盡情享受運動的樂趣。（編輯：管中維）1140327

蔡景耀
高度近視突惡化視網膜破洞 醫籲飛蚊症加劇應當心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：