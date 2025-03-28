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愈晚愈涼 未來一週冷空氣報到有雨降溫

2025/3/28 17:08
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部中央氣象署表示，今天鋒面通過，東北季風接著增強，愈晚愈涼，明天至31日，東北季風可能增強為大陸冷氣團，且明晚起，華南雲雨區東移，各地都有短暫陣雨。

氣象署說，上午北部及東北部天氣已明顯轉涼，中部及東部氣溫也逐漸下降；北部及東北部地區有局部短暫陣雨。

氣象署預報，明天至31日，東北季風增強或大陸冷氣團（台北觀測站測到攝氏14度氣溫）南下影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也涼，北部及宜蘭14至20度、中部16至25度、南部18至28度、花蓮16至23度、台東18至24度、澎湖17至21度、金門12至19度、馬祖11至17度。

另外，氣象署預測，30日、31日，中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪的機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象。

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氣象署指出，明天白天北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，明晚起至31日，華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨；北部、東北部地區及中部山區可能有局部大雨。

氣象署預測，4月1日至3日仍受東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚也涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：管中維）1140328

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