桃園以北白天17度整天濕冷 晚起各地降雨機率增
2025/3/29 08:14（3/29 09:04 更新）
（中央社台北29日電）中央氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，氣溫持續下降，晚起華南雲雨區東移，各地降雨機率增加，北部、宜蘭降雨時間長，低溫僅14度左右，其他地區低溫約17到19度。
高溫方面，氣象署預測，桃園以北及宜蘭約17度左右，整天濕冷，竹苗、中部地區及花東約19到24度，南部地區仍有25至28度，南來北往應留意溫度變化。
氣象署指出，白天北部及宜蘭不定時有短暫陣雨，花東及中部山區零星飄雨。今晚起華南雲雨區東移，各地降雨機率增加，北部、宜蘭降雨時間長，中部、花東地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨，尤其北部地區、宜蘭及中部山區易有局部大雨出現。
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由於東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島及澎金馬、蘭嶼、綠島有平均風6級或陣風8級以上發生機率；基隆北海岸、東北部沿海易有長浪發生，海上作業及活動民眾注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級。（編輯：郭諭儒）1140329
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