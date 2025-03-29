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新北市石門清晨10.7度 冷氣團南下北台灣濕冷

2025/3/29 08:43（3/29 09:06 更新）
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圖為北市中正區街頭民眾穿外套、戴圍巾保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象專家吳德榮今天說，受到大陸冷氣團影響，今天北部及東半部有局部短暫雨，北台灣將是濕冷的天氣型態，各地氣溫稍降，早晚偏涼。

根據中央氣象署觀測，今天清晨本島平地最低溫出現在新北市的石門攝氏10.7度，其次是新北市石碇11.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬，明天至4月1日華南雲系續東移，降雨範圍擴大至中部以北、雨勢加大，南部山區亦偶有降雨機率，4月2日降雨範圍縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨。

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吳德榮指出，明天仍受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，3月31日到4月2日冷空氣略減弱，氣溫略回升，北台灣仍濕涼。

至於清明連假，吳德榮說，天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫明顯回升，僅東半部偶有局部短暫雨機率，而清明連假的第2、3天之間掠過的短波，模擬強度持續調弱，故其是否會帶來輕微的變化，各國（歐、美、加、日）模擬仍有差異，需進一步觀察。（編輯：郭諭儒）1140329

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#中央氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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