研究員找童抽血惹議 國健署：為國民營養健康調查

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（中央社記者曾以寧、吳欣紜台北28日電）有民眾表示自稱中研院研究人員上門找小孩抽血。衛福部國健署表示，此為「國民營養健康調查」；對於民眾疑慮，執行單位中研院生醫所說明，可向生醫所或國健署查證。

有網友昨天在臉書（FACEBOOK）表示，近日有人自稱中研院研究員，挨家挨戶找人抽血，且是找上小孩，甚至還有小孩名字等個資，而且全家大小都不抽，只指定要找小孩，自稱村長跟衛生所都知情同意，但是過程中沒有說明、也沒有家訪，僅強調要抽血，認為有疑慮。

網友並貼出公文照片，公文上說明，是為進行衛生福利部國民健康署國民健康營養調查，並標明執行單位為中央研究院生物醫學科學研究所國民營養健康調查團隊。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿表示，「國民營養健康調查」計畫是依「營養及健康飲食促進法」，中央主管機關應定期辦理及發布營養調查；以4年為週期依循採購程序公開招標，委託學術單位辦理調查作業，110至113年係委託中央研究院辦理。

國健署表示，衷心感謝民眾參與調查，如有疑義，歡迎電洽或上網查詢，若仍不願意，也有權拒絕；調查過程中各項工作皆會恪守個別資料絕對保密原則，參與調查人員皆有簽署保密切結，相關資料也依規定妥善保管。

國健署指出，調查訪員至家戶詢問時，皆會配帶識別證及攜帶公文，並詳細說明調查目的及程序，取得完成同意書簽署後，才會進行後續之問卷訪問調查，並安排由醫事人員進行身體檢測、抽血等，瞭解維生素等各項營養狀況，以了解國人營養狀態並供制定國人營養建議標準參考，並會在檢測完成後將結果寄給民眾。

中研院生物醫學科學研究所則透過網站說明，「國民營養健康調查」是由衛生福利部國民健康署委託生醫所計畫團隊，從民國102年至113年間執行的多年期調查計畫，透過全國調查來了解國人的營養與健康狀況，提供政府制定健康相關政策與計畫評估參考。

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生醫所表示，此委託調查計畫執行與訪問，都制定嚴謹的標準作業流程（SOP），並經醫學倫理委員會（IRB）審查通過。

生醫所強調，此計畫所有訪員都必須接受專業訓練，並謹遵醫學倫理委員會規範，有關訪員進行研究計畫調查時可能因未能及時清楚說明而造成民眾誤解情況，民眾都可透過邀請函上的聯絡方式，向執行單位或委託單位衛福部國民健康署查證。（編輯：陳政偉）1140328