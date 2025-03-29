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緬甸地震 紅十字會援助開設捐款專區

2025/3/29 09:18
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，中華民國紅十字會今天起開設「緬甸地震捐款專區」，有意捐款的民眾在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。

緬甸28日下午發生規模7.7地震，震央位於瓦城（Mandalay）附近的實皆（Sagaing）西北方16公里處，深度僅10公里，屬於一起極淺層地震，連泰國首都曼谷，以及中國雲南省，都有明顯震感。

中華民國紅十字會在官方網站說明，緬甸紅十字會（MRCS）第一時間開始評估災情、與國際聯繫，但由於瓦城等地大規模的網路和電力中斷，救援人員在進入災區時面臨挑戰。

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中華民國紅十字會指出，自2021年初軍方推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸一直處於動盪之中，實皆更是當地流離失所者人數最多的地區，萬幸軍政府已主動向外界請求援助。

2023年土耳其與敘利亞邊界發生強震，中華民國紅十字會曾捐出2萬美元，折合新台幣約60.1萬元助土耳其；帳篷、毛毯、電熱器等所需物資，也透過尋善心人士贊助運費送達當地。（編輯：郭諭儒）1140329

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