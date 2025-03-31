消基會驗23件指甲油成分皆合格 有異樣仍應就醫

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）消基會今天表示，參考香港消委會曾從附著力較高、維持較久的凝膠指甲油檢出致癌物，隨機購買檢驗11件凝膠指甲油及12件水性或兒童使用指甲油，都合格，但仍提醒有異樣應就醫。

坊間美甲店盛行，消費者文教基金會發布資訊指出，凝膠指甲油附著力較高，維持時間也較長，約2到4週，但缺點是不能用去光水卸除，最好到美甲沙龍卸除；香港消委會於2022年曾抽驗25件凝膠指甲油，結果有17款、近7成檢出最少1種被歐盟禁用的致癌物，包括苯、甲醛及多環芳香烴。

消基會也發現，市面上有標榜對兒童及孕婦友善的「水性（或剝卸式）」指甲油，雖然較不耐久、遇水易掉落，但香港消委會於2017年，隨機檢測13件兒童指甲油，也有1件檢出過量的塑化劑。

為此，消基會指出，1月下旬在國內外網路平台、美妝店及美甲專賣店隨機購買23件樣品，其中12件為水性或兒童使用指甲油，11件為凝膠指甲油；結果只有11件有標示缺失，成分檢測都合格。

成分檢測方面，消基會說明，由台美檢驗科技股份有限公司執行，結果被世界衛生組織（WHO）確認為致癌物質的甲醛，計有3件檢出游離甲醛含量在6到36ppm之間，低於法規限量的75ppm，其餘未檢出。

其次，會影響性徵發育的鄰苯二甲酸酯類（7項塑化劑）部分，計有2件檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），檢出值為5及43ppm，低於法規的最終製品不得超過100 ppm，其餘未檢出。

再者，有利色彩表現的重金屬（砷、鉛、鎘及汞）部分，23件中有4件檢出量都低於1ppm，符合法規相關規定，即最終製品所含不純物重金屬的殘留量，砷不得超過3ppm、鉛不得超過10ppm、鎘不得超過5ppm及汞不得超過1ppm。

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不過，消基會仍提醒民眾，凝膠指甲油雖以樹脂為主要成分，但非絕對安全，要視其中確切成分、指甲的健康程度、使用頻率而定；建議有傷口或指甲疾病者避免使用，出現發炎、紅腫或按壓疼痛等異狀，要立即就醫；兒童使用有異狀除要停用就醫，最好當天卸除，以免啃咬誤食。

11件標示缺失方面，消基會舉例，有未標示品名、用途及輸入業者資訊等問題；若經主管機關確認，可依「化粧品衛生安全管理法」規定，處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰等懲處。（編輯：管中維）1140331