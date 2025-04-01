加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美晶圓廠格羅方德洽談合併可能性 聯電：無合併案進行
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

北北基桃留意大雨 新北竹苗夜防10度低溫

2025/4/1 11:38（4/1 11:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象暑表示，因東北風與華南雲雨東移，北北基桃需留意局部大雨。圖為台北市萬華區民眾外出撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
氣象暑表示，因東北風與華南雲雨東移，北北基桃需留意局部大雨。圖為台北市萬華區民眾外出撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署表示，冷氣團影響，今晚至明天上午新北、竹苗防攝氏10度以下低溫；另外，今天因東北風及華南雲雨區東移，北北基桃要留意局部大雨。

中央氣象署今天上午發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚冷。今晚至明天上午新北市、新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉10.8度、新北市石碇區11.1度。

另外，氣象署今天上午並更新大雨特報，東北風影響及華南雲雨區東移，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。（編輯：陳清芳）1140401

延伸閱讀
清明連假出遊 機場公司籲注意安檢及行動電源規定清明連假省道車潮掃墓及觀光為主 易塞時段出爐清明掃墓出遊 疾管署提醒進草叢防恙蟲病、登革熱清明連假國道中部易塞車 高公局籲多利用東彰道路
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華南雲雨區東移天氣濕冷中部以北探12度 愈晚雨勢緩
66
更多編輯台推薦新聞：