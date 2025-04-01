北北基桃留意大雨 新北竹苗夜防10度低溫
2025/4/1 11:38（4/1 11:48 更新）
（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署表示，冷氣團影響，今晚至明天上午新北、竹苗防攝氏10度以下低溫；另外，今天因東北風及華南雲雨區東移，北北基桃要留意局部大雨。
中央氣象署今天上午發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚冷。今晚至明天上午新北市、新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。
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根據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉10.8度、新北市石碇區11.1度。
另外，氣象署今天上午並更新大雨特報，東北風影響及華南雲雨區東移，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。（編輯：陳清芳）1140401
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