清明連假出遊 機場公司籲注意安檢及行動電源規定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）清明連假4月3日展開，機場公司表示，首日就是出境高峰，預估旅運量14.5萬人次，出境尖峰時段為上午7時至9時、下午2時至3時、晚間11時至12時，提醒旅客留意安檢等規定。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，為紓解連假尖峰時段人潮，航警局加派安檢線支援人力，並提早開線確保通關順暢。隨著民眾航空保安意識提升，安檢危險（安）物品件數逐漸減少，根據航警局統計，2月安檢危險（安）物品約6000件，其中最多的是打火機，占比約6成。

機場公司提醒旅客，預先確認安檢注意事項，可先取出筆電、脫掉外套、帽子及皮帶等，並留意行動電源、含電池手持式電風扇、液體膠狀類物品，以及各式刀剪類及尖銳物品攜帶規定。傳統打火機一人限攜帶1枚，且應隨身攜帶不得託運，至於防風及藍焰打火機，託運及隨身攜帶都禁止。

此外，機場公司表示，近期多家國籍及外籍航空公司針對行動電源頒布新規定，因目前並非全部航空公司均有限制，且各航空公司規定各有不同，機場公司提醒旅客，搭機前可洽詢所搭乘的航空公司。

透過 Google News 追蹤中央社

機場公司為落實政府防詐政策共同推動宣導工作，在包括航空公司辦理前往高風險國家報到手續時發放警示小卡；於旅客動線設立宣導立牌及電子螢幕；報到櫃檯螢幕播放反詐宣導影片等，提升民眾警覺，保護人身安全。

機場公司提醒，航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車。此外，基於安全考量，旅客於航廈內移動時應保持行李不離身，護照及手機等重要物品隨身攜帶，簽證也應及早辦理，以確保旅程順利。（編輯：張雅淨）1140331