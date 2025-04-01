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七美嶼燈塔4至6月限定開放 清明連假首登場

2025/4/1 15:32（4/1 16:01 更新）
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交通部航港局1日宣布，澎湖七美嶼燈塔4至6月的週末及連假期間開放參觀，首波開放活動於清明連假（4月3日至6日）登場。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月1日
交通部航港局1日宣布，澎湖七美嶼燈塔4至6月的週末及連假期間開放參觀，首波開放活動於清明連假（4月3日至6日）登場。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月1日
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）交通部航港局今天宣布，澎湖七美嶼燈塔4至6月的連假及周末開放，首波於清明連假（3日至6日）登場。

七美嶼燈塔原本不對外開放，2023年及2024年都曾配合澎湖花火節，限時間開放，今年也將再度開放。

航港局發布新聞稿，隨著澎湖旅遊旺季即將到來，七美嶼燈塔將於4月至6月的每個周末及連假期間開放參觀，首波開放活動於清明連假（4月3日至6日）登場，現場並提供新版七美嶼燈塔印章，供參觀民眾蓋印留念。

航港局介紹，1939年完工的七美嶼燈塔位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上，別名南滬燈塔，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔巷，目前仍在運作；塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬。

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七美嶼燈塔塔身為鋼筋混凝土白色圓塔結構，外觀簡潔，配有五等電燈，燈塔基座與發電機室相連，發電機室獨特的拱型窗設計別具特色。

航港局提醒，七美嶼燈塔園區有高低落差，遊客務必注意安全，遵守現場工作人員指引，並維護燈塔的環境。（編輯：李亨山）1140401

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