打破學習障礙 「偏鄉兒童五育培力」計畫啟動

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）打破偏鄉學習障礙，台灣公益聯盟今天宣布，由金馬獎得主林柏宏擔任代言人，攜手推「偏鄉兒童五育培力」計畫，並許願年度募款新台幣3000萬元，盼讓偏鄉學童能獲得平等的學習機會。

台灣公益聯盟舉辦記者會，攜手林柏宏宣布推動「偏鄉兒童五育培力」計畫，將執行三大重點項目，包含「關懷弱勢偏鄉」、「視障學生教育」及「身心障礙者發展」。

公益活動現場，參與者並許願年度募款目標3000萬元，以利推動永續發展（SDGs）優質教育與平等目標；台灣公益聯盟呼籲社會大眾響應，為教育普及種下希望的種子。

林柏宏在拍攝台灣公益聯盟年度形象影片過程中，與全台最北邊的石門國小學童不斷互動，他驚嘆「偏鄉少子化」比自己想的還嚴重，1班不到10個學生，空空蕩蕩，他也跟孩子聊自己的夢想、一起做實驗，感覺像是擔任了一日代課老師，陪伴孩子探索、擁有夢想。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水說，自己是在缺乏教育資源的環境中長大，感同身受視障孩子的處境，不管在偏鄉或都市，他們都是真正的弱勢。

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由於全台少子化，台灣公益聯盟補充，6班以下的偏鄉小校數量已高達全部國小2361間的三分之一，因此今年將持續推動「夢想教室：偏鄉小校共伴計畫」，讓偏鄉小校彼此連結資源，不再單打獨鬥，形成共學網絡。

其次，去年舉辦第一屆「偏鄉小校教師共識營」時，共集結北中南17校、超過50名校長和老師一起參加，討論、分享如何解決例如隔代教養等偏鄉教學現場的困難。（編輯：李亨山）1140401